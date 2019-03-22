Терезе Мэй в Брюсселе пришлось ужинать отдельно от других лидеров ЕС

Лидеры стран-членов ЕС после переговоров в первый день саммита в Брюсселе остались недовольны тем, что британский премьер Тереза Мэй не озвучила никакого конкретного плана по разрешению ситуации вокруг Brexit, пишет газета The Daily Mail.

По ее данным, в четверг вечером, после переговоров, Мэй даже пришлось ужинать отдельно от других лидеров, пока они вырабатывали за едой общую позицию по британской проблеме.

"Источники рассказали, что лидеры ЕС были заметно ошеломлены обсуждениями (с участием Мэй - ИФ) вчерашним вечером, которые они описали как "90 минут ни о чем". И когда Терезу Мэй спросили, что она будет делать, если соглашение (о выходе из ЕС - ИФ)вновь будет отвергнуто, то она, казалось, "уклонялась от ответов, не имела никакого плана и сама выглядела озадаченной"", - пишет издание,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам источников, один из премьер-министров стран-членов ЕС сказал, что по итогам переговоров "было очевидно лишь одно - отсутствие у Мэй какого-либо плана".

Европейские лидеры не скрывали своего пессимистичного настроя по итогам встречи с британским премьером. Неназванный высокопоставленный представитель ЕС рассказал изданию Politico, что после того, как премьер-министр Великобритании вышла из комнаты, где велись переговоры, французский президент Эмманюэль Макрон сделал резкое заявление.

"Он сказал, что поначалу думал, что возможность одобрения сделки Мэй палатой общин составляет 10%. Потом он добавил: "Однако после того, как мы выслушали ее. Я думаю, что эта вероятность составляет 5%", - рассказал источник газете Politico.

По его словам, в ответ на это председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что даже такая оценка "звучит слишком оптимистично".

В пятницу Мэй прервала свое участие в саммите ЕС в Брюсселе, чтобы вернуться в Лондон и попробовать заручиться поддержкой еще хотя бы 76 членов парламента для третьего голосования по Brexit.