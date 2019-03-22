МИД уделяет особое внимание повышению качества службы деятельности послов

Министерство иностранных дел Республики Армения уделяет большое внимание повышению качества службы армянских послов в разных странах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Авет Адонц на заседании Постоянной комиссии НС по внешним связям.

Член фракции "Светлая Армения" Арман Бабаджанян поинтересовался, как проходит адаптация членов бывшего армянского дипломатического корпуса и послов к новым реалиям после апреля 2018 года.

Адонц отметил, что все процессы проходят очень хорошо. «Это служба, и сегодня большое внимание уделяется повышению качества этой службы. И любое отклонение от правил службы немедленно становится известным, и мы принимаем соответствующие меры», - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что любая работа в этой области осуществляется в соответствии с законодательством дипломатической службы.

Бабаджанян также отметил, что в мае 2018 года Никол Пашинян объявил о намерении вернуть Арцах к переговорному процессу. «В связи с этим, каковы рекомендации МИД Армении нашим послам? Работают ли наши дипломаты с властями этих стран, чтобы сделать какую-то работу? Какая работа ведется Армянским национальным комитетом?»- спросил депутат.

Адонц отметил, что у него была встреча с главой офиса Армянского национального комитета на прошлой неделе и, конечно, этот вопрос стоит в их повестке дня, а также восполняется дефицит информации. Касаясь вопроса о послах, он отметил, что послы обязаны следить за тем, что происходит в Армении, и каждый посол каждый день читает все заявления, сделанные главой государства и министром иностранных дел.