Упавший в реку 15-летний мальчик скончался

В Службу спасения "911" в 16:19 поступил сигнал о том, что 15-летний мальчик упал в реку Дзорагет, протекающую в ущелье, расположенном поблизости от села Лори Берд Лорийской области. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место происшествия выехал один боевой расчет пожарно-спасательной службы

В 16:45 спасатели на берегу ущелья близ крепости Ашот Еркат обнаружили А.П. (2004 г.р.) в бессознательном состоянии и без признаков жизни. В 17:15 врач "Скорой помощи" подтвердил смерть мальчика.

Арменпресс пытается уточнить достоверность слухов о том, что юноша со своими друзьями и классным руководителем посещали старую крепость Ашот Еркат, где захотели сфотографироваться, однако мальчик поскользнулся и упал в ущелье с высоты 150-200 метров.