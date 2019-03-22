Время в Ереване: 11:07:36,   24 Март

Снова в школу: аргентинка вернулась за парту в 99 лет


Женщина вернулась в школу в возрасте 99 лет. Смотрите на видео удивительную историю прилежной ученицы

Леонор из Аргентины прилежная ученица начальных классов. В детстве она была вынуждена бросить учебу из-за смерти матери, сообщает Арменпресс со ссылкой на  Sputnik.

Теперь пожилая женщина ходит в начальную школу для взрослых. Она посещает уроки три раза в неделю. Леонор ответственная ученица - она не пропускает занятия. Впереди ее ожидает освоение компьютера.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации