Снова в школу: аргентинка вернулась за парту в 99 лет

Женщина вернулась в школу в возрасте 99 лет. Смотрите на видео удивительную историю прилежной ученицы

Леонор из Аргентины прилежная ученица начальных классов. В детстве она была вынуждена бросить учебу из-за смерти матери, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Теперь пожилая женщина ходит в начальную школу для взрослых. Она посещает уроки три раза в неделю. Леонор ответственная ученица - она не пропускает занятия. Впереди ее ожидает освоение компьютера.



