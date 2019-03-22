Reuters: ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Европейский союз сохраняет свою позицию по вопросу принадлежности Голанских высот и не считает их частью территории Израиля. Об этом в пятницу сообщило агентствоReuters.

"Позиция ЕС [по этому вопросу] не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, занятыми Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью израильской территории", - приводит агентство слова представителя ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.