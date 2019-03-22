Азиатские индексы - 22-03-19

ТОКИО, 22 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 21627.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.17% и составил 1617.11 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.09% и составил 3104.15 пункта, а HANG SENG вырос на 0.14% и составил 29113.36 пункта.