Необходимо понять, какие адресные программы можно реализовать по улучшению демографической ситуации: Никол Пашинян

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, посвященное демографической ситуации.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что цель совещания - зафиксировать текущее состояние демографической ситуации в Армении, обсудить существующие проблемы и планы на будущее.

“Конечно, понятно, что связанные с демографической ситуацией вопросы не имеют отдельно взятого решения и их нужно рассматривать в контексте социально-экономической ситуации в стране. Экономические реформы, их успешный процесс в первую очередь должны способствовать инклюзивному экономическому росту, политика экономического развития в первую очередь должна способствовать изменению демографической ситуации. Именно это мы должны рассматривать в качестве основного механизма для изменения демографической ситуации. Однако, в любом случае, эта важнейшая сфера имеет определенные особенности, нюансы, и, конечно, есть также адресные и целевые действия, влияние которых на этот общий контекст конкретной сферы могут и должны сделать все более целенаправленным.

Следовательно, в ходе сегодняшнего совещания мы поговорим как о возможных влияниях в этом общем контексте, так и конкретных программах, возможностях и их влиянии. Я имею в виду, что не только будем связывать решение проблемы с экономическими успехами, но также попытаемся понять, в рамках этого общего процесса какие конкретные и адресные действия, программы можно реализовать, которые будут направлены на улучшение демографической ситуации”, - отметил Никол Пашинян.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, министр здравоохранения Арсен Торосян, председатель Статистического комитета Степан Мнацаканян и представитель армянского офиса Фонда ООН в области народонаселения Цовинар Арутюнян представили аналитические данные, итоги исследований, тенденции в этой сфере. В частности, были затронуты проблемы миграции, рождаемости и демографии, а также социальные факторы.

Было отмечено, что по итогам на конец декабря 2018 года численность постоянного населения в Армении составило 2 млн 972 тыс. Было доложено, что в 2018-ом в плане демографической ситуации были зарегистрированы положительные тенденции, в частности, разница между количеством прибытий и отбытий (сальдо миграции) в 2017 году составила минус 26 тыс 897, а в 2018-м – плюс 15 тыс 313. Было доложено, что в течение предыдущего года темп снижения рождаемости в нашей стране замедлился, сократилось количество смертей, разводов, зарегистрирована небольшая положительная тенденция по естественному приросту, баланс пассажирских перевозок также положительный. Снизился также миграционный отрицательный остаток. Соотношение полов новорожденных выглядит следующим образом: в 2013-м соотношение было 115 мальчиков/100 девочек, а в 2018-м - 111 мальчиков/100 девочек.

В ходе совещания были также затронуты основные факторы, влияющие на демографическую картину, были представлены возможности, мероприятия и шаги, направленные на улучшение демографической ситуации, а также ряд предложений.

Премьер-министр Пашинян отметил важность реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации и дал соответствующие поручения ответственным лицам. Никол Пашинян также поручил сформировать национальный совет по улучшению демографический ситуации во главе с премьер-министром.