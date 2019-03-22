Мигран Погосян вызван в ССС для допросу по оффшорному делу

Бывший глава СПИСА, экс-депутат, генерал юстиции Мигран Погосян был вызван в Специальную следственную службу для допроса по уголовному делу об оффшорных компаниях, зарегистрированных в Панаме.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян, отметив, что Погосян не пришел на допрос, объяснив, что находится за границей.

«Мигран Погосян предложил провести допрос посредством видеосвязи, однако ему было отказано, поскольку такая процедура не предусмотрена законом. Орган, ведущий уголовное дело, вновь пригласил Погосяна на допрос, предложив сообщить сроки возвращения в Армению», - сказала Оганджанян.

ССС не предоставила никаких дополнительных подробностей.