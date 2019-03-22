Число погибших в результате циклона в Зимбабве достигло 259

Число погибших в Зимбабве в результате наводнений и паводков, вызванных тропическим циклоном "Идай", составило 259 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные международной организация по миграции (IOM).

Согласно им, число пропавших без вести составляет 217 человек, свои дома были вынуждены покинуть около 16 тыс. семей. Ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел сообщил, что около 200 тыс. жителей Зимбабве нуждаются в срочной помощи после обрушившегося тропического циклона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.