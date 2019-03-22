В Таиланде удостоены наград короля 187 человек, спасавших детей из пещеры Тхам Луанг

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) наградил 187 человек, которые участвовали в спасательной операции в пещере Тхам Луанг, где 12 школьников из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пробыли больше двух недель в прошлом году. Об этом в пятницу сообщила газета Bangkok Post.

Среди удостоенных королевских наград 115 иностранцев из Великобритании, США, Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Китая, Германии, Японии, Сингапура, Украины и Лаоса. Всем им будут вручены ордена Дирекгунабхорна. "Правительство Таиланда признает, что люди, которые помогали находившимся в опасности, совершали добрые дела и заслуживают чести", - отмечается в заявлении, опубликованном в Royal Gazette.

23 июня 2018 года в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.