В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Об этом говорится в совместномсообщении трех компаний, размещенном на сайте Boeing.

"DEFIANT сконструирован так, чтобы летать на скорости почти вдвое большей, чем обычные вертолеты, и на вдвое большую дальность, сохраняя при этом наилучшие характеристики в режиме перемещения на низких скоростях и висения обычных вертолетов", - отметил вице-президент Sikorsky Future Vertical Lift Дэн Спур. Он выразил восхищение возможностями нового вертолета в условиях, которые требуют "максимума маневренности, выживаемости и эксплуатационной гибкости",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Их ввод в эксплуатацию планируется на начало 2030-х.