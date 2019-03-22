Европа приняла все меры для защиты своих граждан и предприятий в случае "жесткого" выхода Великобритании из ЕС, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы дали ответ с четким сроком (переноса Brexit) премьер-министру (Великобритании) Терезе Мэй. Теперь британцы должны устранить все неясности", - написал французский лидер в своем аккаунте в сети Twitter.

Он добавил, что "если британцы выйдут без соглашения, все меры для защиты (своих) сограждан и предприятий уже приняты",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Европа - это пространство мира, процветания, свободы. Европа - самое большое свободное и демократическое пространство мира. Она должна гордиться своей моделью и защищать ее", - подчеркнул Макрон.

Президент добавил, что "важно говорить о будущем Европы: отношениях с Китаем, климате, промышленной стратегии".