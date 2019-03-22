Microsoft объявила о прекращении технической поддержки операционной системы Windows 7 с января 2020 года.

"Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года. Когда этот десятилетний период закончится, Microsoft прекратит поддержку Windows 7, чтобы мы могли сосредоточить наши инвестиции на поддержке новых технологий", — говорится в блоге корпорации.

Система прекратит обновляться с 14 января 2020 года. Microsoft рекомендует перейти на ОС Windows 10 до этого времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным аналитической компании Net Applications, сейчас ОС Windows 7 установлена на 40 процентах стационарных персональных компьютеров по всему миру.

Microsoft Corp. основали в 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен. Штаб-квартира корпорации находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе операционной системы Windows.