Президент США Дональд Трамп заявил, что долго думал о признании Голанских высот израильскими, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я думал о том, чтобы сделать это, долгое время, это было тяжелым решением для всех президентов США, ни один президент не сделал этого", - сказал Трамп в интервью телеканалу FOX Business, отвечая на вопрос, почему именно сейчас он сделал свое заявление о Голанах. Фрагмент интервью представлен на сайте телеканала.

В четверг Трамп написал в Twitter, что США пора признать Голанские высоты за Израилем. По его словам, настало время предпринять такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом.

На следующей неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приезжает с визитом в США, а в апреле в Израиле пройдут парламентские выборы.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущей, американский президент подчеркнул, что его заявление не связано с вопросом о переизбрании Нетаньяху премьер-министром.