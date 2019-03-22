Партия "Свободная Родина" определит своего кандидата в президенты Арцаха на предстоящем съезде
Арцахская партия "Свободная Родина" пока не избрала своего кандидата на президентских выборах следующего года. Кандидат будет избран на предстоящем в сентябре или октябре съезде партии.
Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после встречи со студентами Ереванского государственного университета сказал председатель партии, бывший премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян.
''Я говорил неоднократно, что решаю не я. Я руководитель и член партии, однако решение будет принято по итогам съезда партии. Я обязан уважать любое решение съезда партии", - сказал Арутюнян. На замечание журналиста о том, что некоторые члены партии отмечают, что кандидатом в президенты от партии является именно Арутюнян, он сказал, что это личное мнение этих людей. Мы сегодня заняты внутрипартийным строительством'',-отметил он.
По словам Арутюняна, съезд, по всей вероятности, состоится в сентябре или октябре.
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