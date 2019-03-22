Экс-премьер Арцаха Араик Арутюнян считает участие Арцаха в переговорах обязательным
Экс-премьер Арцаха Араик Арутюнян считает участие Арцаха в переговорах по урегулирования конфликта обязательным.
Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после встречи со студентами Ереванского государственного университета.
На замечание журналиста о том, что во время власти президентов Кочаряна и Саргсяна, Арцах не участвовал в качестве переговорной стороны, но этот вопрос не поднимался, Арутюнян отметил, что поэтому и не было никакого успеха. “Но мы всегда поднимали этот вопрос. Власти Арцаха десятки раз поднимали вопрос о том, что решение проблемы возможно только при участии властей Арцаха в переговорном процессе”, - сказал Арутюнян.
Однако он видит решение вопроса Арцаха и при участии соотечественников Армении.
Касаясь ожидаемой встречи Пашинян - Алиев, Арутюнян отметил, что подобные встречи продолжаются с 1992 года по сей день.
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