Экс-премьер Арцаха Араик Арутюнян считает участие Арцаха в переговорах обязательным

Экс-премьер Арцаха Араик Арутюнян считает участие Арцаха в переговорах по урегулирования конфликта обязательным.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после встречи со студентами Ереванского государственного университета.

На замечание журналиста о том, что во время власти президентов Кочаряна и Саргсяна, Арцах не участвовал в качестве переговорной стороны, но этот вопрос не поднимался, Арутюнян отметил, что поэтому и не было никакого успеха. “Но мы всегда поднимали этот вопрос. Власти Арцаха десятки раз поднимали вопрос о том, что решение проблемы возможно только при участии властей Арцаха в переговорном процессе”, - сказал Арутюнян.

Однако он видит решение вопроса Арцаха и при участии соотечественников Армении.

Касаясь ожидаемой встречи Пашинян - Алиев, Арутюнян отметил, что подобные встречи продолжаются с 1992 года по сей день.