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Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 96 человек, сообщили СМИ


Жертвами крушения парома в иракском Мосуле стали 96 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности провинции Найнава.

"Число жертв крушения туристического парома возросло до 96 человек, еще восемь считаются пропавшими без вести, спасательные бригады продолжают их поиски", - заявил источник.

В пятницу утром президент страны Бархам Салех прибыл в Мосул, где осмотрел место трагедии, после чего должен провести совещание с представителями судебной, законодательной и исполнительной властей в связи с произошедшей трагедией, передает портал Baghdadtoday.news.

В четверг премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди также посетил место крушения парома, где объявил о трехдневном трауре по погибшим.

Туристический паром перевернулся в реке Тигр рядом с районом аль-Габат в Мосуле. Источник в силах безопасности сообщал РИА Новости, что, по предварительным данным, причиной крушения парома стал перегруз и повышение уровня воды в реке.

 

 




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