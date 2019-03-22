Артур Ванецян не опровергает и не подтверждает информацию о том, что Наири Унанян был агентом СНБ

Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян не опровергает и не подтверждает информацию о том, что в 90-е годы Наири Унанян, приговоренный к пожизненному заключению по делу ''27 октября'', был агентом СНБ.

''Информацию господина Ширханяна не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, есть орган, ведущий дело - ССС, по всем вопросам, прошу обращаться в Специальную следственную службу'', - сказал в беседе с журналистами Артур Ванецян.

Как сообщяет «Арменпресс», он отметил, ССС ответит на этот вопрос, что, когда будет необходимость.

Бывший замминистра обороны Ваан Ширханян написал открытое письмо второму президенту Роберту Кочаряну, в котором вспоминал: "Ты пригласил меня, Джангиряна и Горика Акопяна в кабинет Демирчяна, где Горик Акопян представил тебе папку оперативного дела агента СНБ Наири Унаняна, и все последующие требования Джангиряна приложить ее к делу были отклонены, с мотивацией, что со стороны СНБ ''такого дела не существует''.