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Захарова назвала безответственным заявление Трампа по Голанским высотам


Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственным заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Вашингтоном полного суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Подобные заявления, которые делаются, на наш взгляд, безответственно, могут действительно оказать негативное влияние [на процесс ближневосточного урегулирования], - сказала дипломат в пятницу в эфире телеканала "Россия 24". - Действительно, они могут сказаться на еще большей дестабилизации ситуации в регионе".

Ранее Трамп написал в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

 

 

 

 




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