Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Ирака

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Ирак Бархаму Салеху в связи с трагическим инцидентом, произошедшим 21 марта в Мосуле, унесшим множество человеческих жизней.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил соболезнования президенту Ирака, а семьям и родным погибших пожелал терпения и мужества.