AFP: авиакомпания Garuda Indonesia отменила заказ на закупку 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia ("Гаруда Индонезия") аннулировала заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на [Boeing 737] MAX", - приводит агентство слова представителя индонезийского авиаперевозчика.

Как отмечает AFP, это первый подтвержденный случай расторжения контракта с Boeing после крушения лайнера в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек.