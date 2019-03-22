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Пхеньян вышел из межкорейского проекта офиса связи в Кэсоне


КНДР отказалась от дальнейшего участия в работе офиса связи с Южной Кореей в городе Кэсон. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в пятницу на брифинге в Сеуле представитель министерства объединения Республики Корея.

По его словам, на прошедшей в пятницу утром встрече в Кэсоне представители КНДР проинформировали южнокорейских коллег о том, что им поступила директива от руководства отказаться от дальнейшего участия в работе офиса, в котором проводились регулярные переговоры с Республикой Корея, в основном на рабочем уровне.

Торжественная церемония открытия пункта связи между Южной Кореей и КНДР в приграничном городе Кэсон состоялась 15 августа 2018 года. В офисе работали примерно по 20 чиновников от каждой страны, которые поддерживали связь на постоянной основе. Начало функционирования подобного пункта тогда расценивалось как первый шаг к открытию посольств двух Корей в Сеуле и Пхеньяне соответственно.

 

 




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