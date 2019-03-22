Сурен Папикян обсудил с послом Франции ряд вопросов повестки двустороннего сотрудничества

Министр территориального управления и развития Республики Армения Сурен Папикян встретился с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом, в составе которой руководитель Регионального офиса на Южном Кавказе Французского агентства развития Гаэль Асаяг, руководитель по вопросам стран Центральной Азии и Армении того же агентства Фанет Багден и другие официальные лица.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и развития РА, тепло поприветствовав делегацию дружественной страны, Сурен Папикян высоко оценил партнерские и союзнические отношения особого уровня между двумя государствами и народами в сферах политического диалога, торгово-экономических связей, культурно-образовательной коммуникации, межрегионального сотрудничества. Краеугольным камнем армяно-французского сотрудничества министр счел тесное децентрализованное сотрудничество между административно-территориальными единицами Франции и Армении, добавив, что армянская сторона привержена своему обязательству находить новые грани общения в этом процессе. Министр Папикян особо отметил широкомасштабную деятельность Французского агентства развития в сферах энергосбережения, оросительных систем, строительства водохранилищ и подчеркнул, что агентство играет ключевую роль и значение с точки зрения развития двусторонних экономических отношений и обогащения повестки сотрудничества между Арменией и Францией.

В свою очередь посол Джонатан Лакот поблагодарил за прием и отметил, что после весенних событий прошлого года у французских органов местного самоуправления резко возросла заинтересованность в расширении децентрализованного сотрудничества с Арменией. Посол также выразил надежду, что в преддверии предстоящего осенью этого года в Лионе армяно-французского форума децентрализованного сотрудничества сторонам удастся скоординировать все практические программы и идеи и представиться готовыми папками взаимодействия.

Руководитель Регионального офиса Южного Кавказа Французского агентства развития Гаэль Асаяг назвал эффективным сотрудничество с Министерством территориального управления РА по различным программам и сказал, что, исходя из успешного примера водохранилища Веди агентство готово глубже вовлечься и содействовать усилению энергосберегающих и водных инфраструктурных возможностей Армении.

В заключение министр Сурен Папикян еще раз подтвердил готовность армянской стороны к укреплению армяно-французского сотрудничества по всем направлениям и расширению географии совместных программ и отметил, что формирование общего видения развития в интересах двух стран и народов.