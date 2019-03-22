Директор СНБ заверяет, что в госбюджет Армении будут возвращены большие суммы

Начальник Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заверяет, что в рамках нескольких громких дел в госбюджет Армении будут возвращены большие суммы. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности сказал Артур Ванецян, отвечая на вопрос депутата о том, есть ли прогнозы относительно сумм, возвращаемых в бюджет в годовом разрезе.

“В этом контексте прогнозы в годовом разрезе неблагодарная работа, однако я заверяю, что довольно большие суммы будут возвращены в госбюджет Армении. Как всегда отмечается в выступлениях премьер-министра Армении, украденное у государства будет возвращено. Мы в этом направлении выполняем нашу работу и в течение года увидим эти результаты”, - сказал директор СНБ.

СНБ расследует несколько громких дел о крупных хищениях со стороны лиц, ранее занимавших высокие должности.