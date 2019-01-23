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В Давосе Абэ сравнил цифровые данные с бензином


Глава правительства Японии Синдзо Абэ сравнил цифровые данные с бензином, намекая на их огромную роль в будущем для всего мира, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, за цифровыми данными такое же будущее, как было у бензина к началу ХХ века, когда никто еще не знал, что с ним делать.

"Двигатель роста все больше работает не на бензине, а на цифровых данных", - сказал Абэ с трибуны форума.

По его словам, "нам еще предстоит осознать реальность, в которой поток данных должен стать первым пунктом повестки дня среди задач в нашей новой экономике".

 

 




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