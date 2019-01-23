Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

Boeing провел испытание автономного самолета для передвижения в городе


Авиастроительная корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для передвижения в городских условиях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Еще один первый шаг от нас. Мы успешно испытали наше пассажирское воздушное судно. Мы продолжаем развиваться в направлении безопасного и сбалансированного движения в условиях городской экосистемы", - сообщила компания.

Созданием прототипа PAV занимаются подразделение корпорации Boeing NeXt, а также дочерняя организация Aurora Flight Sciences, инженеры которой разрабатывают оборудование для вертикального взлета и посадки с помощью электрического двигателя.

Прототип PAV с электродвигателем имеет чуть больше девяти метров в длину и 8,5 метров в ширину. Он рассчитан на 80 километров полностью автономного полета.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации