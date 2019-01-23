Роухани: Иран использует каналы экспорта углеводородов в обход санкций США

Иран располагает различными каналами для продажи своих углеводородов в обход санкций США и активно пользуется ими. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент страны Хасан Роухани.

"По вопросу экспорта углеводородов, к счастью, у нас есть различные пути для продажи нефти, которыми активно пользуемся, - приводит агентство Tasnimслова президента. - Мы с гордостью обходим санкции США".

Роухани подчеркнул, что "все страны знают, что такие жестокие и незаконные санкции направлены против иранского народа, а не против какого-либо лица, учреждения или государственной организации", добавив, что американские ограничения "оказывают давление только на иранский народ".