Степанакерт приветствует встречу Пашинян-Алиев в плане продолжения переговорного процесса

Встречи на высшем уровне между руководством Армении и Азербайджана, по мнению официального Степанакерта, дают возможность сохранить продолжение переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Арцах всегда приветствовал любые подобные встречи в том смысле, что они позволяют поддерживать продолжение переговорного процесса и способствуют сохранению стабильности и мира в регионе. Мы не думаем, что может быть принято какое-либо антиарцахское решение», - сказал Бабаян.

Хотя детали встречи неизвестны, но руководство Арцаха уверено, что во время этих встреч антиармянские решения невозможны.

«То, что они встретятся, было предсказуемо, потому что они оба участвовали в одном мероприятии. Но что касается обсуждаемых вопросов, то сейчас невозможно говорить о всеобъемлющем урегулировании конфликта. Прежде всего, полный формат переговоров с участием Степанакерта не восстановлен. Также Азербайджан еще не пересмотрел свои реваншистские, арменофобские позиции», - сказал Давид Бабаян.

В ходе полуторачасовой встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе 22 января обменялись мнениями о текущем состоянии переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту и дальнейших дискуссиях.