Эксперты: поставлен мировой рекорд по числу задержанных рейсов

В 2018 году был поставлен мировой рекорд по числу задержанных рейсов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AirHelp.

Специалисты компании по выплате компенсаций за сорванные перелеты посчитали количество рейсов, задержанных в прошлом году. Впервые более десяти миллионов авиапассажиров по всему миру пострадали от задержек и отмен прямых рейсов, за которые полагается компенсация. Это своеобразный мировой рекорд, подчеркивают эксперты.

Почти каждый пятый перелет в мире был либо задержан (как минимум на 15 минут), либо отменен.

Среди главных факторов, способствовавших росту количества таких ситуаций, — забастовки сотрудников авиакомпаний. Это значительно увеличило пассажиропоток, что привело к дополнительной нагрузке на аэропорты, столкнувшиеся с проблемой ограниченной пропускной способности.