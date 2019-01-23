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Эксперты: поставлен мировой рекорд по числу задержанных рейсов


В 2018 году был поставлен мировой рекорд по числу задержанных рейсов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AirHelp.

Специалисты компании по выплате компенсаций за сорванные перелеты посчитали количество рейсов, задержанных в прошлом году. Впервые более десяти миллионов авиапассажиров по всему миру пострадали от задержек и отмен прямых рейсов, за которые полагается компенсация. Это своеобразный мировой рекорд, подчеркивают эксперты.

Почти каждый пятый перелет в мире был либо задержан (как минимум на 15 минут), либо отменен.

Среди главных факторов, способствовавших росту количества таких ситуаций, — забастовки сотрудников авиакомпаний. Это значительно увеличило пассажиропоток, что привело к дополнительной нагрузке на аэропорты, столкнувшиеся с проблемой ограниченной пропускной способности.

 

 




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