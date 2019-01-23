Основатель Dyson лидирует среди самых богатых британцев, сообщило Блумберг

Самым богатым человеком Великобритании стал Джеймс Дайсон, основатель компании-производителя пылесосов без мешка для сбора пыли Dyson Ltd.. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Блумберг.

Согласно подсчетам агентства, с начала 2019 года состояние Дайсона выросло на 4,52 миллиарда долларов. При этом только за один вчерашний торговый день его состояние подскочило на 3,41 миллиарда долларов на фоне сообщения о рекордной прибыли Dyson.

Компания по итогам 2018 года зафиксировала прибыль в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов) против 801 миллиона фунтов в 2017 году.

Сейчас состояние миллиардера оценивается в 13,8 миллиарда долларов.

С первой строчки Дайсон сместил основателя и основного владельца химического холдинга Ineos Джима Рэтклиффа, чей капитал оценивается в 13,1 миллиарда долларов.

Dyson — британская компания, производитель пылесосов, а также очистителей воздуха, светильников и ряда других товаров бытового потребления, планирует выпускать электромобили.