Иран планирует запустить в космос еще один спутник

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран планирует запустить в космос еще один спутник, второй из двух анонсированных ранее, по случаю 40-ой годовщины победы в стране Исламской революции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство IRNA.

Министр отметил, что спутник планируется доставить в космос при помощи иранской ракеты-носителя "Сафир" ("Посол"). Хатами подчеркнул, что Иран постоянно улучшает свои возможности в этой сфере.

Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сообщил, что Иран провел один из двух анонсированных пусков спутника отечественного производства. Однако, по его словам, ракета-носитель на одном из этапов не набрала достаточной скорости, и спутник "Паям" ("Послание") не удалось вывести на орбиту. Он добавил, что вскоре на орбите ожидается (спутник) "Дусти" ("Дружба").