Время в Ереване: 11:07:36,   23 Январь

Иран планирует запустить в космос еще один спутник


Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран планирует запустить в космос еще один спутник, второй из двух анонсированных ранее, по случаю 40-ой годовщины победы в стране Исламской революции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство IRNA.

Министр отметил, что спутник планируется доставить в космос при помощи иранской ракеты-носителя "Сафир" ("Посол"). Хатами подчеркнул, что Иран постоянно улучшает свои возможности в этой сфере.

Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми сообщил, что Иран провел один из двух анонсированных пусков спутника отечественного производства. Однако, по его словам, ракета-носитель на одном из этапов не набрала достаточной скорости, и спутник "Паям" ("Послание") не удалось вывести на орбиту. Он добавил, что вскоре на орбите ожидается (спутник) "Дусти" ("Дружба").

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации