Еврокомиссия порекомендовала странам - членам ЕС ужесточить проверки состоятельных инвесторов, претендующих на получение "золотых" виз и паспортов в обмен на приобретение недвижимости или существенные капиталовложения в экономику. Этот настоятельный совет содержится в документе, подготовленном Брюсселем для опубликования, сообщает в среду газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с его проектом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Бездействие в данном случае, как полагают в ЕК, делает сообщество уязвимым в отношении отмывания денег, коррупции и деятельности преступных группировок. Правило "золотых" виз и паспортов введено в целом ряде стран ЕС, в том числе в Соединенном Королевстве, Португалии, Испании, на Мальте, в Болгарии. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций €25 млрд.

Эти факты и рекомендации обнародуются ЕК после серии громких скандалов в связи с отмыванием денег в Европе, в частности, касающегося отделения Danske bank в Эстонии. 1 июля прокуратура этой страны объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в Эстонии. По данным СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств, по данным Financial Times, достигает почти €200 млрд.