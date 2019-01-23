Выстрелом в шакала 37-летний житель Арцаха случайно попал в сына

Сельский житель случайно попал в собственного сына при отстреле шакала. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает полиция Арцаха.

Житель Мартакертского района Арцаха Н. С., 1981 года рождения, 22 января в районе 20:00 пытался застрелить шакала с помощью самозарядного гладкоствольного ружья. Одна из пуль отлетела в голову сыну мужчины - Т. С. 2008 года рождения.Мальчик получил открытую травму головы и серьезное повреждение мозга. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции конфисковали оружие. Проверкой по факту инцидента занимается полиция Мартакертского регионального управления Арцаха.