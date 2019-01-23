iPhone 2019 года с тройной камерой и USB-C появился на видео

Дизайнер нарисовал концепт смартфона на основе последних слухов. Судя по ним, изменения серьёзные.

На канале Consepts iPhone появилось видео с рендером iPhone 2019 года. Об этом сообщает 9To5Mac.

Рисунок соответствует ранее полученной информации. Смартфон оснащён уменьшенной "челкой" и тройной камерой, сенсоры которой размещены в квадратном блоке, как у Huawei Mate 20 Pro. Вместо разъема Lightning установлен USB-C, сканер отпечатка расположен в экране,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Особенность показанного на рендерах смартфона в том, что торцы корпуса плоские, как у iPhone 5, а не скруглённые, как у iPhone X и XS. Будет ли такое изменение экстерьера в реальности, не сообщается.

Альтернативный дизайн спинки нового iPhone — горизонтальное расположение сенсоров, как у LG линейки V. Назначение третьего сенсора не сообщается. По слухам, разрешение двух других сенсоров составит 14+10 МП.