Самый маленький автомат в мире сняли на видео

Компания-производитель оружия Sig Sauer продемонстрировала на видео компактный мини-автомат MPX Copperhead.

Длина оружия – около 37 сантиметров, вес – два килограмма, калибр патрона – 9 миллиметров.

Производитель разработал автомат в двух вариантах – для гражданского и военного использования, отмечает портал The Drive. В первом случае оружие служит скорее, как пистолет, тогда как в варианте для военных и сотрудников правоохранительных органов создатели предусмотрели несколько дополнительных опций – например, возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

MPX Copperhead поступит на рынок по цене в 1600 долларов.