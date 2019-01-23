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Самый маленький автомат в мире сняли на видео


Компания-производитель оружия Sig Sauer продемонстрировала на видео компактный мини-автомат MPX Copperhead.

Длина оружия – около 37 сантиметров, вес – два килограмма, калибр патрона – 9 миллиметров.

Производитель разработал автомат в двух вариантах – для гражданского и военного использования, отмечает портал The Drive. В первом случае оружие служит скорее, как пистолет, тогда как в варианте для военных и сотрудников правоохранительных органов создатели предусмотрели несколько дополнительных опций – например, возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

MPX Copperhead поступит на рынок по цене в 1600 долларов.




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