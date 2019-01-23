Число нарушений режима прекращения огня на границе резко спало: Давид Бабаян

Число нарушений режима прекращения огня на границе Арцаха с Азербайджаном резко спало. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

«Число нарушений режима прекращения огня на границе Арцаха с Азербайджаном резко спало. Ситуация, в основном, стабильная. Это мы приветствуем, но – с другой стороны, противник не пересмотрел свои позиции, основанные на враждебности. Он продолжает антиармянскую политику по всем направлениям. В 2018 году Азербайджан провел самые широкомасштабные учения. Мы имеем дело с террористическим государством, оно не скрывает свои мечты о сокрушении Арцаха»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

На вопрос – можно ли спад напряжения на границе связать с наличием оперативной связи между Арменией и Азербайджаном, Бабаян ответил, что причины могут быть разные.

«Можно связывать с различными вещами, от этого суть не меняется. Факты есть, однако их намерения не изменились. Мы всегда говорили, что Азербайджан – та страна, которая может пойти на самые неожиданные шаги в самые неудобные, неожиданные моменты»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

28-го сентября в Душанбе Никол Пашинян и Ильхам Алиев согласились о снижении напряжения и предотвращении инцидентов на границах, в результате чего имеется налаживание оперативной связи между Арменией и Азербайджаном по этому вопросу.-0-/35/