Идея ограничить действие положения о "бэкстопе" (режиме пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и Единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) не имеет никакого смысла, так как не исключает риски после истечения периода его действия. Такое мнение выразил в опубликованном в среду интервью газете Le Monde главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Ранее польская сторона предложила ограничить "бэкстоп" в соглашении с Лондоном пятью годами, однако такая идея встретила критику со стороны Ирландии и Германии. "Вопрос об ограничении "бэкстопа" по времени уже дважды обсуждался европейскими лидерами, в ноябре и декабре 2018 года. Этот [не определенный временными рамками] "бэкстоп" - единственно возможный, так как гарантии не работают, если они ограничены по времени", - приводит издание слова Барнье, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Положение о "бэкстопе" стало одной из основных причин, по которой британский парламент на прошлой неделе отверг проект сделки с Брюсселем, предлагавшийся правительством во главе с Терезой Мэй. Многие парламентарии, в том числе из правящей Консервативной партии, считают, что этот пункт поставит Соединенное Королевство в зависимость от Евросоюза и не позволит Великобритании по-настоящему выйти из состава ЕС.