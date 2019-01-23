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В тюрьмах Грузии началась вакцинация от кори


Во всех пенитенциарных учреждениях Грузии началась вакцинация от кори осужденных, заключенных и сотрудников учреждений, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны.

В Грузии наблюдается серьезная эпидемиологическая вспышка кори. С начала года зафиксировано 335 случаев заболевания. Среди пациентов в основном маленькие дети и те, кому от 15 до 40 лет,Sputnikсообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Прививку в местах лишения свободы могут сделать все желающие, в том числе те, кто не помнит, переболел ли корью в детстве или была ли проведена плановая вакцинация. Вакцинация проходит при поддержке Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.



 




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