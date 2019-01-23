В ходе сборов в Анталье, ереванский «Бананц» проведет пять товаришеских встреч. Как передает «Арменпресс», уже известны соперники ереванского «Бананца» в ходе заграничного сбора, который пройдет с 4-го по 18-е февраля в Анталье.

06.02.2019 – «Бананц» - «Нижний Новгород» (Россия)

07.02.2019 - «Бананц» - «Арда» (Болгария)

11.02.2019 - «Бананц» - «Силькеборг» (Дания)

12.02.2019 - «Бананц» - «Чихура» (Грузия)

17.02.2019 - «Бананц» - «Астана» (Казахстан)

Еще один контрольный матч может состояться 16-го февраля. Игры первенства Армении возобновятся 2-го марта.