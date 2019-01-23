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«Бананц» проведет пять товаришеских встреч


В ходе сборов в Анталье, ереванский «Бананц» проведет пять товаришеских встреч. Как передает «Арменпресс», уже известны соперники ереванского «Бананца» в ходе заграничного сбора, который пройдет с 4-го по 18-е февраля в Анталье.

06.02.2019 – «Бананц» - «Нижний Новгород» (Россия)
07.02.2019 - «Бананц» - «Арда» (Болгария)
11.02.2019 - «Бананц» - «Силькеборг» (Дания)
12.02.2019 - «Бананц»  - «Чихура» (Грузия)
17.02.2019 - «Бананц»  - «Астана» (Казахстан)

Еще один контрольный матч может состояться 16-го февраля. Игры первенства Армении возобновятся 2-го марта.


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