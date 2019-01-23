«Бананц» проведет пять товаришеских встреч
В ходе сборов в Анталье, ереванский «Бананц» проведет пять товаришеских встреч. Как передает «Арменпресс», уже известны соперники ереванского «Бананца» в ходе заграничного сбора, который пройдет с 4-го по 18-е февраля в Анталье.
06.02.2019 – «Бананц» - «Нижний Новгород» (Россия)
07.02.2019 - «Бананц» - «Арда» (Болгария)
11.02.2019 - «Бананц» - «Силькеборг» (Дания)
12.02.2019 - «Бананц» - «Чихура» (Грузия)
17.02.2019 - «Бананц» - «Астана» (Казахстан)
- 15:39 Выстрелом в шакала 37-летний житель Арцаха случайно попал в сына
- 15:37 FT: Еврокомиссия предложила странам ЕС ужесточить проверки претендентов на "золотые" визы
- 15:33 iPhone 2019 года с тройной камерой и USB-C появился на видео
- 15:09 СНБ Армении призывает граждан убрать автомобили с КПП «Баграташен»
- 15:07 Самый маленький автомат в мире сняли на видео
- 15:04 СМИ: в Пакистане разбился военный самолет
- 14:58 Число нарушений режима прекращения огня на границе резко спало: Давид Бабаян
- 14:52 Главный переговорщик ЕС по Brexit считает бессмысленным ограничение "бэкстопа" по времени
- 14:50 Трое конгрессменов присоединились к комитету по армянским вопросам Конгресса
- 14:20 В тюрьмах Грузии началась вакцинация от кори
- 14:18 «Бананц» проведет пять товаришеских встреч
- 14:15 В Ереване пройдет Первый Форум «Аврора»
- 13:53 Как поклонник «Арсенала», президент Саркисян выразил надежду - присутствовать на одной из игр с участием Генриха Мхитаряна
- 13:47 NASA изменило состав экипажа для первого пилотируемого полета корабля Starliner
- 13:38 Google пожертвовала $3 млн на развитие Wikipedia
- 13:31 Аппарат премьер-министра сэкономил 1 млрд драмов
- 13:30 В систему обязательного медицинского страхования будут включены зарегистрированные трудящиеся
- 13:24 Назван самый производительный смартфон на базе Android
- 13:14 Подождите 35 лет и ещё немного. ABBA отложила релиз новых песен
- 13:04 Ночь на 23 января стала самой холодной в Москве за 127 лет
- 12:59 Мексика поставила рекорд по убийствам
- 12:30 Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в селе Суренаван
- 12:29 Опрос: большинство избирателей в США не хотят голосовать за Трампа на выборах в 2020 году
- 12:19 Полиция готовит материалы по поводу драки между школьниками
- 12:14 Пожар на танкерах в Черном море не могут потушить из-за горящего газа
- 12:06 В Босфоре образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с нефтью
- 12:00 Минздрав Армении выделил на борьбу с бесплодием в 2019 году 210 миллинов драмов
- 11:58 Процесс экстрадиции Нарека Саргсяна продолжается
- 11:44 Пожар в центре Дамаска унес жизни семерых детей
- 11:38 Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о стабилизации ситуации с гриппом H1N1
- 11:22 Израильские военные арестовали 16 палестинцев и изъяли оружие на Западном берегу
- 11:16 Государство полностью оплатит оперативное лечение онкологических заболеваний: Арсен Торосян
- 11:05 СМИ: еще двое жителей Аджарии умерли от "свиного гриппа"
- 10:58 В 17 европейских странах зарегистрировали широкое распространение гриппа
- 10:55 Армянские фигуристы стартуют на чемпионате Европы по фигурному катанию
12:01, 17.01.2019
Просмотрели 1734 раз Президент Армении Армен Саркисян встретится с руководством ОАЭ
17:23, 19.01.2019
Просмотрели 1692 раз В Стамбуле проходит мероприятие, посвященное 12-й годовщине убийства Гранта Динка
20:22, 17.01.2019
Просмотрели 1567 раз Сбалансированная позиция Ирана по Нагорному Карабаху не изменилась: военный атташе ИРИ
12:30, 16.01.2019
Просмотрели 1268 раз Ушел из жизни народный артист Республики Армения Рафаэль Джрбашян
21:42, 18.01.2019
Просмотрели 1148 раз Одной из важнейших целей процесса оптимизации является обеспечение достойной зарплаты для работников системы государственного управления: Пашинян