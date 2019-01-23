Как поклонник «Арсенала», президент Саркисян выразил надежду - присутствовать на одной из игр с участием Генриха Мхитаряна

Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с полузащитником сборной Армении по футболу и лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном и поздравил его с 30-летием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении пожелал капитану сборной Армении крепкого здоровья и успехов. Армен Саркисян также поинтересовался ходом восстановления Мхитаряна, выразив надежду, что он вскоре вернется на поле и снова порадует футбольных болельщиков.

Как давний поклонник лондонского «Арсенала», президент Саркисян выразил надежду, что в ближайшем будущем у него будет возможность присутствовать на одной из игр с участием Генриха Мхитаряна.