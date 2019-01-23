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Как поклонник «Арсенала», президент Саркисян выразил надежду - присутствовать на одной из игр с участием Генриха Мхитаряна


Президент Армении Армен Саркисян провел телефонный разговор с полузащитником  сборной Армении по футболу и лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном и поздравил его с 30-летием. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении пожелал капитану сборной Армении крепкого здоровья и успехов. Армен Саркисян также поинтересовался ходом восстановления Мхитаряна, выразив надежду, что он вскоре вернется на поле и снова порадует футбольных болельщиков.

Как давний поклонник лондонского «Арсенала», президент Саркисян выразил надежду, что в ближайшем будущем у него будет возможность присутствовать на одной из игр с участием Генриха Мхитаряна.


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