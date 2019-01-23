NASA изменило состав экипажа для первого пилотируемого полета корабля Starliner

Астронавт Майкл Финк отправится в первый пилотируемый полет на перспективном космическом корабле CST-100 Starliner вместо Эрика Боу. Об этом во вторник сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте.

"Боу не сможет совершить полет по медицинским показаниям", - поясняется на сайте NASA.

Новый член экипажа - полковник ВВС в отставке Финк - "незамедлительно приступит к тренировкам", говорится в сообщении ведомства. Для него этот космический полет станет четвертым. Последний раз Финк побывал в космосе, выполняя одну из финальных миссий по программе космических "челноков" в мае 2011 года. С 2013 года он работал заместителем начальника Программы коммерческих пилотируемых кораблей NASA, целью которой является возобновление полетов в космос на американских аппаратах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Остальные два члена экипажа - Крис Фергюсон и Николь Амапу-Манн - продолжают тренировки. Оба астронавта были привлечены к подготовке к миссии в августе 2018 года.

Пилотируемый полет Starliner предварительно назначен на август. Ему должен предшествовать беспилотный запуск, запланированный на март.