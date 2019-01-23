Google пожертвовала $3 млн на развитие Wikipedia

Корпорация Google пожертвовала более $3 млн на развитие интернет-энциклопедии Wikipedia ("Википедия"). Об этом сообщила президент благотворительного фонда Google Жаклин Фуллер.

Как отмечается, $1,1 млн передали некоммерческой организации Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия. Еще $2 млн Google пожертвовала в специально организованный фонд Wikimedia.

Помимо денежных пожертвований Google также обязалась расширить свое участие в инициативе, нацеленной на увеличение числа языков, на которых доступна Wikipedia,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Онлайн-энциклопедия Wikipedia была запущена в 2001 году и теперь доступна на более чем 300 языках. Всего она содержит свыше 40 млн статей. По словам основателя Wikipedia Джимми Уэйлса, около 1,3 млрд различных устройств, подключенных к интернету, используют ежемесячно люди по всему миру для того, чтобы читать статьи, размещенные в этой энциклопедии. При этом среднее число ее пользователей в месяц достигает около 500 млн человек.