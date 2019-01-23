Аппарат премьер-министра сэкономил 1 млрд драмов
Аппарат премьер-министра Армении сэкономил 1 млрд драмов из бюджета на 2018 год. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.По его сведениям, из 7 млрд 818 млн драмов, внесенных в госбюджет на 2018 год (кроме грантов и кредитных программ) аппарат премьер-министра Армении сэкономил 1 млрд 021 млн драмов - или 13.05%, и вернул их в госбюджет.
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