Система обязательного медицинского страхования будет вводиться в Армении с 2021 года. В систему обязательного медицинского страхования будут включены зарегистрированные трудящиеся. Как передает «Арменпресс», об этом сказал на пресс-конференции в среду министр здравоохранения Арсен Торосян.

По его словам, не все вопросы еще решены, например, сколько процентов с зарплаты будет перечисляться в специальный фонд.

В мировой практике этот процент начинается от 2 и доходит до 30 процентов. В развитых странах этот процент доходит в среднем до 26%.

"Мы склонны начинать с малых процентов", - сказал Торосян. На первом этапе речь идет о бюджетных работниках, после чего к программе будут подключены и пенсионеры. За них, по всей вероятности, как и за детей и студентов будут платить здоровые, работающие люди.

Если пенсионеры будут вовлечены в программу на раннем этапе, то процент отчислений с зарплаты, конечно же, будет выше.

Первый этап внедрения медицинского страхования начнется в 2021 году. Конечных сроков внедрения обязательного медицинского страхования пока нет.

Торосян отметил, что в Восточной Европе есть страны, где за 25 лет дошли до страхования населения.

Ранее министр заявлял, что Минздрав Армении намерен подготовить базу для внедрения всеобщего медицинского страхования через три-четыре года.

Минздрав Армении намерен подготовить базу для внедрения всеобщего медицинского страхования через три-четыре года. Об этом заявил в парламенте и. о. министра здравоохранения Армении Арсен Торосян на обсуждениях по проекту госбюджета на 2019 год.

Страховку, при этом, должны выдавать не частные компании, а национальный фонд, считает Торосян.

Государство заинтересовано в том, чтобы граждане были здоровыми и обращались за медпомощью как можно реже. Госаппарат от страховых выплат не зависит, в то время как выручка частных компаний напрямую связана со страховыми полисами и количеством больных (чем больше, тем лучше соостветственно).

Торосян пояснил, что при таком раскладе страхование станет звеном в цепочке государственной политики, нацеленной в первую очередь на профилактику болезней, а не лечение.

Для обеспечения эффективности системы, министр предлагает оценивать работу семейных врачей по состоянию здоровья их пациентов.

"И тогда они следят, например, чтобы у сердечных больных не было обострений, а не стараются их отправить в больницу на операцию", — пояснил Торосян, добавив, что медстраховки при этом станут средством здравоохранения, а не заработка.

Вместе с тем, если орган по страхованию будет один, то можно сэкономить и на административных расходах: они составят не более 2% от их общего бюджета.

Торосян отметил, что на разработку политики государственного страхования понадобится три-четыре года. Основной вопрос – страховка для граждан, которые не работают (например, пенсионеры и дети) или работают без трудового договора (например, фермеры).