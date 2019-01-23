Назван самый производительный смартфон на базе Android

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT стал самым производительным смартфоном на базе Android, набрав в бенчмарке AnTuTu рекордные 371 273 балла, об этом сообщает портал Gizmochina.

Смартфон от китайского производителя стал первым устройством, оснащенным мобильным чипсетом Snapdragon 855 и имеющим версию с 12 гигабайтами оперативной памяти, отмечает портал,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На тесте AnTuTu версия гаджета с восемью гигабайтами оперативной памяти набрала 371 273 балла, став, таким образом, самым мощным смартфоном, указывает Gizmochina. До этого рекорд держался на уровне примерно 360 тысяч баллов.

При этом смартфон оснащен 6.39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением full HD+, сканером отпечатков пальцев, основным модулем с 16-мегапиксельной и 24-мегапиксельной камерами, передним модулем с 16-мегапиксельной и 8-мегапиксельной камерами, а также аккумулятором с емкостью 3350 миллиампер-часов.

Пока смартфон доступен для продажи только в Китае, где стоимость версии с восемью гигабайтами оперативной памяти составляет 440 долларов.