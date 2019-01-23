Мексика поставила рекорд по убийствам

Мексика в 2018 году поставила рекорд по числу совершенных в стране убийств. Об этом говорится в докладе Секретариата по безопасности и гражданской защите, данные из него приводит CNN.

Всего за год в стране зафиксировали 33 341 убийство — максимальный показатель с начала сбора подобной статистики. Для сравнения, годом ранее их было 28 866, показатель возрос сразу на 15 процентов. Увеличилось и число расправ над женщинами. Таких убийств в 2018-м оказалось 861 по сравнению с 759 годом ранее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, множество преступлений связано с жестокостью и насилием со стороны наркокартелей.

Крайне неблагоприятным год в Мексике оказался и для журналистов: убито было девять репортеров.