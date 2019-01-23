Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в селе Суренаван

Следственный комитет Армении сообщает о возбуждении уголовного дела по факту попытки убийства методом, опасным для жизни многих лиц,с применением незаконного хранящегося оружия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, 22 января в 17.30 от жителя села Суренаван Араратской области в полицию поступило сообщение о то, что односельчанин открыл автоматную очередь из автомата Калашникова в направлении трех местных жителей. В ходе предварительного следствия выяснилось, что 22-летний житель Суренавана после ссоры с односельчанами (1972-го, 1984-го и 1987-го года рождения) выстрелил в их направлении из автомата "Калашникова". Причиной ссоры стал выпас молодым человеком своих баранов на принадлежащем односельчанину земельном участке. На месте происшествия обнаружены 4 автоматные гильзы, следы, похожие на кровь. Также найден очевидно принадлежащий совершившему преступление лицу автомобиль "ВАЗ 2121".

По данному факту в тот же день в Вединском следственном отделе возбуждено уголовное дело по пункту 6-му части 2-й статьи 34-104-й (Попытка убийства, совершенная способом, опасным для жизни многих людей) и части 1-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Армении.

Назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, баллистическая и трасологическая экспертизы. Предварительное следствие продолжается, полиции поручено найти совершившего преступление молодого человека и представить его следствию.