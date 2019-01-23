Пожар на танкерах в Черном море не могут потушить из-за горящего газа

Пожар, который около полутора суток продолжается на танкерах в Черном море, не удается потушить из-за выходящего из емкостей сжиженного газа, сообщили в среду ТАСС в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

Пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник 21 января в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он уточнил, что, по последним данным, на "Канди" было порядка 2,5 тыс. тонн газа.

Ранее сообщалось, что из 32 моряков, находившихся на танкерах, спасти удалось 12, найдены тела 10 человек. Поиски еще 10 моряков продолжаются, но обнаружить их живыми шансов нет.