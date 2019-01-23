В Босфоре образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с нефтью

В проливах Босфор и Дарданеллы в Черном море образовались самые длинные с 2014 года очереди танкеров с российской и казахстанской нефтью, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

"Танкеры ждут по 13 дней, чтобы покинуть акваторию Черного моря, что является самым длительным временем ожидания по крайней мере с 2014 года и в два раза больше нормы, по данным Tribeca. Корабли, движущиеся в обратном направлении, ожидают по 15 дней", - пишет агентство,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.