Минздрав Армении выделил на борьбу с бесплодием в 2019 году 210 миллинов драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил на пресс-конференции в среду министр Арсен Торосян.

Программа по репродуктивному здоровью действовала и ранее, но она была неэффективной, подчеркнул Торосян.

"В этом году мы выделили на нее 210 миллионов драмов. Она называется "Медицинские услуги с применением вспомогательных репродуктивных технологий для бесплодных пар"", — пояснил министр.

На что именно будут потрачены средства в рамках программы, в министерстве определятся в течение недели. По словам Торосяна, скорее всего акцент будет сделан на выявлении причин бесплодия.

Другая часть будет направлена на приобретение услуг по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

"Опыт показал, что намного эффективнее (в том числе, количественно), направить средства на выявление причин бесплодия и решение проблемы, чем ЭКО нескольких десятков пар, хотя от него не отказываются", — отметил министр.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. В народе эту медицинскую процедуру называют "оплодотворение в пробирке" или "искусственное оплодотворение".